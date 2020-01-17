«Может, накажут, а может, и нет». Васильев оценил действия Резцовой в стрельбе в Рупольдинге

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на ситуацию, в которую попала российская биатлонистка Кристина Резцова во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.