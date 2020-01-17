Кузбасская биатлонистка побежит эстафету в составе сборной России на Кубке мира

Кузбасская биатлонистка Евгения Павлова сегодня побежит эстафету в составе сборной России на Кубке мира. Соревнования проходят в немецком Рупольдинге. Напомню, Евгения из Гурьевска.