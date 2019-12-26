НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСтал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с КанадойЧехия обыграла Россию на старте молодежного чемпионата мира по хоккею«Рубин» объявил о подписании контракта с Иваном ИгнатьевымШутки в сторону: чего ждать от поединка между Кадыровым и Емельяненко?«Нельзя не обратить внимание на возраст капитанов – 22, 23, 24… и 34 (!) года» - американцы об Ови в свете приближающегося Матча всех звездСтал известен состав сборной России по хоккею на матч МЧМ с КанадойПресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.рекламаЩербакова завоевала первенство на Чемпионате России по фигурному катаниюРоссийская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России, завоевав золотую медаль в женском одиночном катании.Вирер и Хофер выиграли масс-старт в рамках «Рождественской гонки», Юрлова-Перхт упала, а Елисеев врезался в щитИтальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер одержали победу в масс-старте в рамках «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене. Вторыми стали представители Германии Лаура Дальмайер и Филипп Наврат.Лыжные гонки. Устюгов кратко прокомментировал победу в масс-старте на «Тур де Ски»Российский лыжник Сергей Устюгов поделился эмоциями от масс-старта на 15 км свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии. 27-летний россиянин одержал победу в этой гонке.У Головина будет новый тренер. Жардима увольняют из «Монако»45-летний Леонарду Жардим завершает работу в «Монако». По данным «СЭ», в ближайшие два дня его отправят в отставку. С командой Александра Головина будет работать новый тренер.Емельяненко оказался на 11 кг легче Джексона. Бойцы оценили шансы россиянина на победуРоссийский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко встретится на ринге с бывшим обладателем пояса UFC Куинтоном Джексоном.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли0 : 1Манчестер ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболреклама