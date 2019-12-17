Миронова: недоработала при пятом выстреле в спринте в Хохфильцене

Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила, что недоработала при пятом выстреле в стрельбе стоя в спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.