Ян: Фейбер очень много просит в этой жизни

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его основном карде выступит четвёртый номер рейтинга в легчайшем весе Пётр Ян.