НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч английской Премьер-лигиВ FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»Норвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от БольшуноваВ пробе французской фигуристки найден кокаин«Милан» представил Златана Ибрагимовича. Легендарный швед будет играть под 21 номером«Ливерпуль» — «Шеффилд»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч английской Премьер-лигиИзвестный телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 21-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка: тотал меньше 3 за 1.87.рекламаСборная России по хоккею в полуфинале МЧМ сыграет со ШвециейОпределились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная Швеции в четвертьфинальном матче выиграла у команды Чехии. Счет встречи составил 5:0.Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ«Ливерпуль» одержал победу на «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на «Эндфилде», завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.Василевский о победе над «Монреалем»: «Мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз»Голкипер «Тампы» Андрей Василевский высказался после матча против «Монреаля» (2:1). Россиянин отразил 38 бросков из 39. «Мне проще играть, когда по воротам бросают 30-40 раз, чем 10.Transfermarkt: Фернанду вернется в «Спартак»Полузащитник «Бэйцзин Гоань» Фернанду вернется в «Спартак» по истечении срока аренды, сообщает Transfermarkt. Китайский клуб не воспользуется опцией выкупа игрока за 9,6 миллиона евро.У «Монако» новый тренер — и это риск. Что ждет Головина?Пока россиянин проводит свой лучший сезон. Тактический гик без опыта главным в клубах Возвращение Жардима в «Монако» стало классическим сиквелом: местами неплохо, но уже не то.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид— : —ЛеганесНачало в 13:00Чемпионат ИспанииСевилья— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок Франции1/32 ФиналаБордо— : —Ле-МанНачало в 14:55Весь футболрекламаСМИ: Аудит выявил недостаток ресурсов в департаменте расследований WADAНезависимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) выявил острую нехватку ресурсов для обеспечения его оптимальной деятельности.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир