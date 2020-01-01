«Ливерпуль» уже год не проигрывает в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа победили со счетом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» уже год не проигрывает в АПЛ.