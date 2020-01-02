США - Финляндия: прогноз юрия корокина 2 января 2020

сша встречаются с командой из финляндии трудно предсказать исход события но мне верится что фины не уступят в сегодняшнем матче команда из сша тем более последние встречи между сша и финами выигрывали американские хоккеисты надо финам брать реванш и поправить статистику личных встреч на молодежных турнирах на этом турнире американцы выглядят немного лучше чем соперники судя по последним матчам но это не показатель тут как кто подойдет и в какой форме будет вот от чего зависит многое я поставлю на финскую сборную фору два с нулем возможно совпадет прогноз на эту непредсказуемую встречу .