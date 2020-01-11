НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПрезидент Татарстана встретился с новым тренером «Рубина» СлуцкимСвищев прокомментировал слова Баха о пересмотре решения CASВпервые за 15 лет в топ-20 будет три теннисиста из РоссииUFC. Стали известны гонорары Макгрегора и СерронеПервый гол Ибрагимовича после возвращения помог «Милану» обыграть «Кальяри»Президент Татарстана встретился с новым тренером «Рубина» СлуцкимПрезидент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым главным тренером футбольного клуба «Рубин» Леонидом Слуцким. Об этом сообщили в пресс-службе президента.рекламаНовая порция безумных достижений «Ливерпуля»: теперь – мировые рекорды!«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 21-м туре АПЛ, укрепил лидерство и переписал еще порцию немыслимых рекордов.Дик Адвокат: «Если „Фейенорду“ удастся подписать Кокорина, то лично поеду его забирать»Главный тренер «Фейенорда» Дик Адвокат отметил, что продолжает рассчитывать на переход в команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.Видеообзор: «Лацио» благодаря грубой ошибке Оспины обыграл «Наполи»Вашему вниманию видеообзор матча «Лацио» против «Наполи» (1:0). Римляне одержали десятую подряд победу в серии А и установили клубный рекорд.«Барселона» обсудила с Хави его назначение главным тренером (RAC1)В «Барселоне» рассматривают вариант с назначением бывшего игрока клуба Хави на пост главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.«Вильярреал» и «Вальядолид» вышли в 1/16 финала Кубка Испании"Вильярреал" и "Вальядолид" пробились в 1/16 финала Кубка Испании по футболу.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииКристал Пэлас1 : 1АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси3 : 0БернлиЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииКальяри0 : 2МиланЗавершёнЧемпионат ИталииЛацио1 : 0НаполиЗавершёнЕще 1Чемпионат ФранцииБордо1 : 2ЛионЗавершёнЧемпионат ФранцииАмьен1 : 2МонпельеЗавершёнЕще 4Кубок Испании1/32 ФиналаУКАМ Мурсия2 : 3МирандесЗавершёнЕще 19Весь футболреклама«Малага» уволила главного тренера Санчеса, интимное видео которого попало в интернетФутбольный клуб «Малага» уволил главного тренера Виктора Санчеса дель Амо. Напомним, что ранее на этой неделе в интернет попало интимное видео специалиста, на котором виден его пенис.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Хайлайты эстафеты Оберхофа: Белоруссия билась с Норвегией за победу, а Россия едва не вошла в призыА еще неизвестные румыны половину гонки шли в топ-6.3:47рекламаВетеран иракской войны проиграл бой ММА за 28 секунд (Видео)Американский ветеран войны в Ираке и по совместительству очень опытный боец ММА 49-летний Шэннон Ритч проиграл в Москве на турнире «Rebel» болевым приемом на 28-й секунде - финн Спарв уловил момент и едва не сломал сопернику ногу: Если верить официальной статистике, то карьерный баланс американца был +57-88, у 31-летнего Спарва теперь стало +22-7.