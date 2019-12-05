Куклина заняла пятое место в гонке на 15 км на этапе КМ в Эстерсунде

Россиянка Лариса Куклина заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.