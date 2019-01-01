«Спартак» оштрафован за оскорбления Дзюбы

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. За оскорбительные баннеры и нецензурные выкрики в адрес Артема Дзюбы в общей сумме «Спартак» будет оштрафован на 250 тысяч рублей.