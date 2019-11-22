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Шансы выступить на Олимпиаде командой уменьшаютсяКогда в Москве была уже глубокая ночь (23 ноября), информационные агентства принесли еще одну крайне тяжкую для российского спорта весть.НХЛ. 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Встреча завершилась со счетом 1:0 Точным ударом отметился нападающий Алексей Хобленко.реклама