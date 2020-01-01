Макгрегор рассказал, как пьянствовал перед боем с Нурмагомедовым

Instagram Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал, что предавался пьянству во время подготовки к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. "В последний раз я пил пару месяцев назад или три-четыре.