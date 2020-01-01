Овечкин вышел на шестое место по победным голам за всю историю НХЛ

В сегодняшнем матче против «Каролины Харрикейнз» Александр Овечкин забросил две шайбы и принес своей команде победу: 2:0. Таким образом, счет победных голов Александра «Великого» (так называют нашего спортсмена в Америке) достиг отметки - 109.