Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы между «Хетафе» и «Краснодаром» (3:0). Честно говоря, ожидал от команды Мурада Мусаева более агрессивной игры, ведь ей нужно было побеждать, чтобы пройти дальше.