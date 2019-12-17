Хабиб: «Мне не нравится Фергюсон. В бою с ним сделаю свою работу»

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает о следующем сопернике – Тони Фергюсоне. «Это очень важный бой для UFC, фанатов, меня и Тони.