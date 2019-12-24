НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Интер» дома разгромил «Дженоа»WADA не приняло во внимание заявление Следственного комитета о том, что Родченков менял базу данных Московской лаборатории«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Лестером»Чан Сунг Джунг — Фрэнки Эдгар: главный бой вечераГуберниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»«Интер» дома разгромил «Дженоа»«Интер» с разгромным счетом обыграл «Дженоа» в домашнем матче 17-го тура серии А (4:0). Дублем отметился форвард Ромелу Лукаку.рекламаЛиверпуль - Фламенго: кто из них впервые выиграет клубный чемпионат мира?Трофей клубного чемпионата мира по футболу 5 последних розыгрышей доставался испанским грандам, поэтому у англичан было не так уж много шансов.Емельяненко и Кадыров готовы встретиться на рингеГлава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко. Об этом он сообщил в видеозаписи, размещенной на личной странице политика в соцсети Instagram.«Он шел к этому»: тренер Инкин о завершении карьеры ЛебедеваРИА "Новости"/Илья Наймушин Известный российский боксер и тренер Денис Инкин прокомментировал РЕН ТВ слова Дениса Лебедева, который заявил о возможном завершении карьеры.Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Лиллем»Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на матч 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мираНорвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Спортсменка прибыла к финишу спустя 29 минут 41,6 секунды после старта.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЭвертон0 : 0АрсеналЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 1БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 2ВулверхэмптонЗавершёнЕще 4Чемпионат ИспанииМальорка0 : 2СевильяЗавершёнЧемпионат ИспанииБарселона4 : 1АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииШальке-042 : 2ФрайбургЗавершёнЧемпионат ГерманииРБ Лейпциг3 : 1АугсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииУдинезе2 : 1КальяриЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаЗагитова встала в пару и исполнила высокую поддержкуОлимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила поддержку в паре с фигуристом Ондржем Готареком, который выступает в парном катании за Италию.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир