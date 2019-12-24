Кореец Джунг забил Родригеса за 64 секунды на UFC (Видео)

В Южной Корее проходит очередной турнир по смешанным единоборствам в рамках сильнейшей лиги UFC и местный спортсмен Да Юн Джунг буквально за минуту нокаутировал американца Майка Родригеса: Идеально попав с правой, 26-летний кореец набросился добивать соперника и после нанесения еще нескольких ударов в партере, рефери остановил бой.