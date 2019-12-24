«СКА-1946» одержал победу над «Атлантом»

"СКА-Варяги " были разгромлены в Ярославле, однако отрыв "СКА-1946 " от ярославцев в семь очков сохранился, армейцы в свою очередь вновь не оставили шансов подмосковному "Атланту ".