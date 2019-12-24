Российская биатлонистка отыграла 14 позиций в гонке преследования

Дэниел Джейкобс досрочно победил Хулио Сезара Чавеса-младшего

Сегодня в Финиксе (Аризона, США) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой в договорном весе (до 173 фунтов) между экс-чемпионом мира в среднем Дэниелом Джейкобсом и ещё одним экс-чемпионом Хулио Сезаром Чавесом-младшим.