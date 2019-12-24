Российская биатлонистка отыграла 14 позиций в гонке преследования

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Она преодолела дистанцию 10 км с двумя штрафными кругами, выиграв третью гонку подряд и девятую за карьеру.рекламаСК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лабораторииСледственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.Губерниев ответил на выпад тренера Сёмина о «говорящих попугаях»Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на реплику главного тренера московской команды «Локомотив» Юрия Сёмина о «говорящих попугаях», направленную в его адрес.«Эвертон» и «Арсенал» сыграли вничью в матче АПЛВ Английской премьер-лиге стартовал 18-ый тур. В первом матче игрового дня мерсисайдский "Эвертон" сыграл вничью с лондонским "Арсеналом". Игра прошла в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась со счетом 0:0.«Ак Барс» – «Сибирь». Азеведо подрался с ШаровымВ матче регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Сибирью» прошла драка (0:0, идёт 1-й период). На седьмой минуте встрече произошла потасовка между Джастином Азеведо и Александром Шаровым. Казанский нападающий «Ак Барса» плечом толкнул проезжающего соперника, после чего соперник захватил его.Саид Нурмагомедов впервые проиграл в UFCСаид Нурмагомедов терпит первое поражение в UFC, которое на порядок отдаляет махачкалинца от попадания в топ-15.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБорнмут0 : 0БернлиИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНорвич Сити1 : 0ВулверхэмптонИдёт 1-й таймЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 0Кристал ПэласИдёт 1-й таймЕще 4Чемпионат ИспанииБарселона1 : 0АлавесИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииМальорка0 : 2СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииШальке-041 : 0ФрайбургИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииРБ Лейпциг0 : 1АугсбургИдёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ИталииУдинезе1 : 0КальяриИдёт 2-й таймЕще 2Весь футболрекламаХоккеисты «Куньлуня» и «Торпедо» устроили массовую дракуВ рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в Китае играл с "Торпедо". Матч закончился со счетом 7:2 в пользу клуба из Нижегородской области. Встреча запомнилась массовой дракой, которая произошла в самой концовке поединка.НХЛ. Записи матчейВанкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир Оттава — Баффало Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир Даллас — Калгари Яндекс.Эфир Детройт — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир Торонто — Детройт Яндекс.Эфир Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир Каролина — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:32Нью-Джерси – Анахайм Яндекс.Эфир 02:33:21Сан-Хосе — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:48Вегас — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:48Ванкувер — Монреаль Яндекс.Эфир 02:30:37Калгари — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:39:09Виннипег — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:46Детройт — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:47Торонто — Баффало Яндекс.Эфир 02:42:05Тампа-Бэй — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:52Филадельфия — Анахайм Яндекс.Эфир 02:40:15Нью-Йорк Айлендерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:50:33Бостон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Дэниел Джейкобс досрочно победил Хулио Сезара Чавеса-младшегоСегодня в Финиксе (Аризона, США) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, где главным событием шоу стал бой в договорном весе (до 173 фунтов) между экс-чемпионом мира в среднем Дэниелом Джейкобсом и ещё одним экс-чемпионом Хулио Сезаром Чавесом-младшим.рекламаЗагитова исполнила поддержку из парного катанияОлимпийская чемпионка Алина Загитова исполнила поддержку в паре с чешским фигуристом Ондреем Хотареком, который выступает в парном катании за Италию. Фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Спящая красавица», в котором исполнит главную роль.