«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на финал Суперкубка Испании

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на финал Суперкубка ИспанииДиллиан Уайт: Видел, как Владимир Кличко нокаутировал УайлдераКовальчук впервые забил за «Монреаль» и догнал Павла Буре«Сейчас иду на стрельбище одна, а раньше Хованцев мне очень много помогал». Мякяряйнен — о работе с главным тренером сборной РоссииНовак Джокович выиграл восемь матчей подряд на ATP Cup«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на финал Суперкубка ИспанииКомментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в финале Суперкубка Испании сезона-2019/2020. Ставка: 2–3 гола в матче за 1.90.рекламаМадридский «Реал» выиграл Суперкубок Испании, победив «Атлетико» в серии пенальтиВечером в воскресенье, 12 января, в Саудовской Аравии в городе Джедда прошел решающий матч на Суперкубок Испании.«Барселона» предложила Почеттино занять пост главного тренераАргентинский тренер Маурисио Почеттино может возглавить «Барселону». На кандидатуре бывшего тренера «Тоттенхэма» настаивает президент каталонцев Жозеп Бартомеу.«Манчестер Сити» забил шесть мячей «Астон Вилле»Счёт в матче открыл алжирский форвард Рияд Марез на 18-й минуте. Уже на 24-й минуте он же забил второй мяч, и увеличил преимущество «горожан» в счете.Головин отправится с «Монако» на матч с «ПСЖ»Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на гостевой матч 20-го тура лиги 1 с «ПСЖ». Монегаски отправятся в Париж в составе 19 футболистов.Португальский мотогонщик погиб во время ралли «Дакар»Для Гонсалвеша нынешний «Дакар» был 13-м в карьере. Во время седьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии погиб португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0КосовоЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3УотфордЗавершёнЧемпионат АнглииАстон Вилла1 : 6Манчестер СитиЗавершёнЧемпионат ИталииРома1 : 2ЮвентусИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииУдинезе3 : 0СассуолоЗавершёнЧемпионат ИталииТорино1 : 0БолоньяЗавершёнЕще 3Чемпионат ФранцииПари Сен-Жермен3 : 2МонакоИдёт 2-й таймЧемпионат ФранцииСент-Этьен0 : 2НантЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаВ сети опубликовали видео, как Нурмагомедов 5 лет назад восторгался победой Макгрегора нокаутомВ интернете появилось архаичное видео из 2015 года, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов с восторгом наблюдал за победой Конора Макгрегора нокаутом в поединке с бразильцем Жозе Алдо.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир