«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на финал Суперкубка Испании

В сети опубликовали видео, как Нурмагомедов 5 лет назад восторгался победой Макгрегора нокаутом

В интернете появилось архаичное видео из 2015 года, на котором россиянин Хабиб Нурмагомедов с восторгом наблюдал за победой Конора Макгрегора нокаутом в поединке с бразильцем Жозе Алдо.