«Ман Сити» вышел на второе место в АПЛ. У «Ливерпуля» на 14 очков больше

«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Астон Виллу» (6:1) в 22-м туре чемпионата Англии. «Горожане» набрали 47 очков и, обойдя «Лестер» (45), занимают второе место в таблице.