Виталий Норицын: Павлова может выступить на этапе Кубка мира, все зависит от ее состояния

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын подтвердил, что 26-летняя Евгения Павлова может выступить на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в женской эстафете.