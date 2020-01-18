Кокорин сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче за «Зенит». В перерыве он был заменен

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил три мяча в ворота «АльУвайнах» в товарищеском матче. Кокорин забивал на 6-й, 9-й и 36-й минутах.