Игорь Шестеркин: Надо срочно исправлять недочеты, потому что поезд может уехать до «Хартфорда»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин самокритично прокомментировал старт карьеры в НХЛ с двух побед подряд. «Точно меньше переживал по сравнению с первым матчем.