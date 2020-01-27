Геннадий Орлов: Кокорин никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи»

«Кокорин после первого сбора улетел в Дубай. Пока он считает, что останется в «Зените». Им руководит спортивная прагматика - он находится в хорошей форме и хочет играть за «Зенит».