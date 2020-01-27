НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из УханяПападакис и Сизерон впервые за 6 лет без золота на чемпионате Европы, новые чемпионы – Синицина и КацалаповЧемпионка мира из Канады, заявившая о допинге из-за секса, полностью оправданаАфанасьев призвал общее собрание РПЛ не принимать решения в кулуарахКокорин не поедет на сбор вместе с «Сочи»«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из УханяНа сайте «Краснодара» пропало упоминание о матче с клубом из Уханя. В клубе прокомментировали это решение. «Расписание сборов составлялось задолго до их начала.рекламаБорнмут – Арсенал в Кубке Англии: последний шанс «канониров» на трофейВ 1/16 Кубка Англии лондонский “Арсенал” проэкзаменует “Борнмут”, который отчаянно борется за сохранение прописки в АПЛ.Геннадий Орлов: Кокорин никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи»«Кокорин после первого сбора улетел в Дубай. Пока он считает, что останется в «Зените». Им руководит спортивная прагматика - он находится в хорошей форме и хочет играть за «Зенит».«Когда русские выигрывают, все время кто-то возмущается»: Навка о победе фигуристовПобеда россиян во всех видах на чемпионате Европы по фигурному катанию, а такое произошло впервые с 2006 года, похоже, сильно задела наших конкурентов.Тренер Нурмагомедова: Бой с Фергюсоном? Это будет война, которая продлится все пять раундовТренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился ожиданиями от поединка с американцем Тони Фергюсоном.Хет-трик Даугавиньша принес «Спартаку» победу над «Куньлунем»Московский "Спартак" одержал волевую победу над пекинским "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 1РизеспорЗавершёнЧемпионат ТурцииEни Малатьяспор— : —ТрабзонспорМатч перенесенКубок Англии1/16 ФиналаБорнмут1 : 2АрсеналЗавершёнЧемпионат ПортугалииСпортинг0 : 0МаритимуИдёт 2-й таймЧемпионат ПортугалииВитория (Гимарайнш)1 : 2Риу АвеЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаКарагюмрюк3 : 3АлтынордуЗавершёнВесь футболрекламаНемков выйдет на бой против чемпиона Bellator БейдераБоец ММА, россиянин Вадим Немков проведет поединок с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером. Об этом рассказали в организации.НХЛ. Записи матчейСан-Хосе — Анахайм Яндекс.Эфир Ванкувер — Сент-Луис Яндекс.Эфир Даллас — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Нэшвилл — Торонто Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:45Миннесота — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:25Коламбус — Виннипег Яндекс.Эфир Игорь Черевченко: Кашшаи? В России должны работать российские специалистыГлавный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал назначение венгра Виктора Кашшаи на пост главы департамента судейства РФС.рекламаИзвестный баскетболист заплакал, узнав о смерти Коби БрайантаАмериканский баскетболист, лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс заплакал после того, как узнал о смерти легенды баскетбола Коби Брайанта.0:27Зверев выбил Рублева с турнира Australian OpenРоссиянин Андрей Рублев уступил немцу Александру Звереву в четвертом круге Australian Open. Россиянин не смог взять у 22-летнего немца ни одного сета.