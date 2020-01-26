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Новый тренер — те же проблемы. «Монако» вновь критикуют во Франции

Как отреагировала французская пресса на поражение монегасков Кошмар «Монако»: «Страсбур» снова обыграл команду Головина France Football: «Новый тренер — те же проблемы» «Первые шаги Роберта Морено в лиге 1 вызвали энтузиазм.
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«Динамо» объявило о подписании контракта с воспитанником «Краснодара» Комличенко

- Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года, - сообщается на странице «Динамо» в Twitter. Футболист уже прибыл в расположение клуба в Турции, где проведет вместе с командой зимний сбор.
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Россия совместно с Белоруссией и Украиной может провести ЧЕ-2026

Россия совместно с Белоруссией и Украиной может подать общую заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года, заявил РИА Новости глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.
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