Новый тренер — те же проблемы. «Монако» вновь критикуют во Франции

«Динамо» объявило о подписании контракта с воспитанником «Краснодара» Комличенко

- Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано на 4,5 года, - сообщается на странице «Динамо» в Twitter. Футболист уже прибыл в расположение клуба в Турции, где проведет вместе с командой зимний сбор.