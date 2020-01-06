Российские хоккеисты оказались в центре внимания в первые дни 2020 года

Российские хоккеисты оказались в центре внимания в первые дни 2020 года Сразу несколько российских хоккеистов вошли в число главных ньюсмейкеров регулярного чемпионата НХЛ на этой неделе.