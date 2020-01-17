Экс-тренер «Крыльев Советов» Тарханов рассказал о жизни после рака

Экс-тренер "Крыльев Советов", "Урала" и ЦСКА Александр Тарханов рассказал о своей жизни после победы над раком. "Рак мне нашли в России. Я все время езжу отдыхать в Железноводск.