Александр Тарханов рассказал о своей борьбе с раком

Бывший тренер ЦСКА, «Спартака» и сборной России Александр Тарханов рассказал о своей борьбе с раком. Он пережил две операции по удалению опухолей и сейчас здоров. Об сообщил сам 65-летний специалист.