Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020

Сборная Финляндии разгромила Казахстан на МЧМ-2020 по хоккею (7:1). После трёх матчей у финнов в активе 7 очков и 1-е место в группе А. Казахстанцы же по-прежнему не имеют ни одного балла и имеют лишь теоретические шансы уцелеть в высшем дивизионе.