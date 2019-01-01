Джексон: «У нас с Фёдором не было договорного боя»

Sport.ru/ Бокс. 41-летний американский экс-чемпион UFC Куинтон Джексон на своей странице в инстаграм сообщил, что его поединок с российским бойцом Фёдором Емельяненко не был договорным.