НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Зенит» вновь хочет купить защитника «Спортинга» АкуньюГлавный тренер финской сборной по хоккею поделился ожиданиями от игры в ПетербургеТеофимо Лопес ответил Андре Уорду и Тимоти БрэдлиГинер продал ЦСКАФуркад ответил на обвинение партнёра в неспортивном поведении«Зенит» вновь хочет купить защитника «Спортинга» АкуньюЗащитник «Спортинга» Маркос Акунья все еще входит в сфере интересов «Зенита». 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Бой завершился во втором раунде.