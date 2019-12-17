Иван Скобрев: «Нашелся какой-то неадекватный Родченков со своим списком»

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады 2010 года, чемпион мира 2011 года по конькобежному спорту Иван Скобрев поделился мнением о бывшем главе московской лаборатории, информаторе ВАДА Григории Родченкове, на основании показаний которого в 2017 году спортсмен был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде-2014.