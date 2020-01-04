«Между Швецией и Россией можно сыграть 10 матчей, и счет будет 5-5» - иностранцы о предстоящем важнейшем матче

В субботу, в 17-00 по московскому времени, молодежная сборная России по хоккею поборется за выход в финал мирового первенства с командой Швеции.