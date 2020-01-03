Конор МакГрегор ответил Джастину Гэйтжи

Джастин Гэйтжи долго и безуспешно добивался поединка с Конором МакГрегором, и ирландец не исключает, что американский боец может стать его соперником после того, как на UFC 246 в Лас-Вегасе он разберется с Дональдом Серроне.