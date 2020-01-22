Кокорин откажется выступать за «Сочи», - сообщил агент футболиста «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин не будет играть за футбольный клуб "Сочи" - новичок РПЛ. "Сочи" взял 28-летнего Александра Кокорина в аренду у питерского "Зенита" до конца сезона.