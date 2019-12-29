«Это не кухня с подругами, а аудитория страны». Жулин остался недоволен высказыванием Тарасовой о судействе

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин выразил недовольство высказыванием заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой о предвзятом судействе в танцах на льду на чемпионате России в Красноярске.