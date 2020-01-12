Никита Коростелев: «Там повезло — проскочила, там повезло — проскочила, а потом уже увидел момент у ворот»

Нападающий Никита Коростелев в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:1) открыл счет голам в КХЛ и за «Адмирал». — Эмоции, конечно, положительные. Очень важная победа для нас.