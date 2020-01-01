НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемКокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»Дубль Роналду принёс Ювентусу трудовую победу над Пармой: голы, видеообзор матчаГерман Шапорев: «Почитал комментарии на сайте Шайба.kz, что-то люди недовольны»Энгелс: выставить 36-летнего Ковальчука на трансфер наилучший способКанадская фигуристка зацепилась волосами за костюм партнёра. ВидеоКокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»«Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона на сборе в Дохе. Клуб показал видео с тренировки, где нападающий Александр Кокорин после навеса с фланга забил гол ударом через себя.реклама«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Клопп не даст Сульшеру ни единого шансаНа матче не будет работать Аткинсон, поэтому «МЮ» нечего ловить на «Энфилде».Нокаут или полный провал: чего ждут от Макгрегора?Абсолютное большинство россиян сделали ставку на победу ирландца Конора Макгрегора в бое с американцем Дональдом Серроне. Они уверены, что поединок закончится нокаутом.Хоккеист Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ, забив 690 головХоккеист Александр Овечкин стал первым россиянином, которому удалось войти в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету спортсмена уже 690 голов.Защитник «Гранады» Херман Санчес был удален в игре с «Барсой», получив две карточки за 10 минут«Барселона» принимает «Гранаду» (0:0, второй тайм) в 20-м туре Ла Лиги.Студент ПГУ Большунов укрепил лидерство в общем зачете Кубка мираВ воскресенье, 19 января 2020 года, в чешском Нове-Место завершился седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор— : —ИсландияНачало в 19:00Чемпионат АнглииБернли2 : 1ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 0Реал СосьедадЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал1 : 2ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииГерта0 : 4БаварияЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 4БайерЗавершёнВесь футболреклама