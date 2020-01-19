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Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.РБК: Колобков не войдет в новое правительство РФ. Основной кандидат на замену – Олег МатыцинИсполняющий обязанности министра спорта РФ Павел Колобков не войдет в состав нового правительства. Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к кабинету министров.«Рубин» обыграл «Лехию» в первом матче под руководством Слуцкого«Рубин» нанес поражение «Лехии» в товарищеском матче, который прошел в Турции. 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