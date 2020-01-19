Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»

«Зенит» продолжает подготовку к возобновлению сезона на сборе в Дохе. Клуб показал видео с тренировки, где нападающий Александр Кокорин после навеса с фланга забил гол ударом через себя.