Сундлинг выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжам, Нильссон – 2-я, Непряева выбыла в 1/4 финала

Шведская лыжница Юнна Сундлинг победила в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице Россиянки Нина Дуботолкина, Христина Мацокина и Наталья Непряева выбыли на стадии 1/4 финала.