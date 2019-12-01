Емельяненко ответил на вызов Чахкиева на бой, но по правилам ММА

Российский тяжеловес смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что готов сразиться с олимпийским чемпионом из Ингушетии Рахимом Чахкиевым лишь по правилам ММА, а не профессионального бокса.