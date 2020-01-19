«Ливерпуль» побил рекорды «Баварии» и «Манчестер Сити»

"Ливерпуль" побил достижения "Манчестер Сити" и мюнхенской "Баварии" по количеству побед после 22 туров в топ-5 европейских первенствах. На счету скаузеров в настоящее время 21 победа и одна ничья.