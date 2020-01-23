Симеоне взял на себя ответственность после вылета из Кубка Испании

Диего Симеоне поделился мнением о матче 1/16 финала Кубка Испании с «Культураль Леонеса» (1:2). «С тех пор как я возглавил «Атлетико», моё желание работать в этом клубе никогда не пропадало.