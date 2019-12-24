«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» и стал победителем клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира английский "Ливерпуль" на поле стадиона "Халифа Интернешнл" в катарской Дохе обыграл в дополнительно время бразильский "Фламенго" – 1:0. Основное время встречи завершилось без забитых мячей.