Клопп: «Ничья – это минимум, которого заслуживал „Шрусбери Таун“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий по поводу ничьей со «Шрусбери Таун» в четвёртом раунде Кубка Англии (2:2). «У нас не хватит времени рассказать, что сегодня пошло не так.