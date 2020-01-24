Лыжи, Спринт 26.01.2020, ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в Оберсдорфе, где смотреть

26 января, в немецком Оберсдорфе, состоится заключительный соревновательный день 10-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года.