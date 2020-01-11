СМИ: Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

Сообщается, что бывший полузащитник «Барселоны» Хави может возглавить каталонскую команду по окончании текущего сезона.Руководство каталонцев предложило наставнику контракт на 2,5 года, если он согласится сменить на этом посту Эрнесто Вальверде.