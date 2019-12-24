Прощание Императора с Японией: Емельяненко будет тяжело в новогоднем бою

29 декабря на первом турнире Bellator в Японии Фёдор Емельяненко начнёт свой прощальный тур. Всего за свою карьеру он семь раз принимал участие в новогодних турнирах и всегда побеждал.